В Саудовской Аравии обсуждали прекращение атак на украинские порты: первые детали переговоров

На переговорах в Саудовской Аравии обсудили приостановку атак на украинские порты.

На переговорах в Саудовской Аравии обсуждали прекращение атак на украинские порты, Одессу, Николаев и Херсон.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

"Речь шла об обоюдном прекращении огня – мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные, они не атакуют наши объекты и наши порты",– рассказал он.

Напомним, в Саудовской Аравии 24 марта пройдут консультации между Украиной, Россией и США. Основной темой будет реализация 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам.

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