В Саудовской Аравии проведут "непрямые переговоры" между Украиной и РФ – Келлог

Украина и РФ могут провести непрямые переговоры через посредство США в Саудовской Аравии.

В понедельник, 24 марта, представители США проведут встречи с украинскими и российскими чиновниками в Саудовской Аравии.

Об этом рассказал спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью ABC News.

"Планируются косвенные дискуссии. Одна сторона будет в одной комнате, другая – в соседней. Мы (США – Ред.) будем разговаривать, будем ходить туда-сюда и будем спрашивать: "Какие ваши условия?". Что-то вроде челночной дипломатии", – сказал он.

По словам Келлога, после этих переговоров США оценят, есть ли возможность добиться прекращения огня.

Источник Sky News в украинских властях рассказывает, что переговоры будут проходить таким образом:

"Вообще концепция американцев такова, что они общаются с россиянами и они общаются с украинцами одновременно, в разных комнатах и как бы ходят между встречами/комнатами. Но пока неясно, какой формат переговоров будет в результате", – сказал источник.

В то же время источник подчеркнул, что пока не планируется, что у украинцев и россиян будут прямые переговоры.

Ранее президент Зеленский подтвердил, что во время встречи в Саудовской Аравии у американской стороны будут переговоры с россиянами.

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