В Саудовской Аравии США будут выяснять, готова ли Украина к уступкам ради мира — Reuters

Также США хотят узнать, готов ли Киев к улучшению отношений с Вашингтоном после последних событий.

Делегация Соединенных Штатов на переговорах в Саудовской Аравии будет выяснять, готова ли Украина идти на уступки российским агрессорам для прекращения войны.

Об этом сообщает Reuters.

Американские чиновники сообщили, что 11 марта станет возможностью для Вашингтона понять, рассматривает ли Украина "материальные уступки" как часть мирного урегулирования.

Также делегация намерена выяснить, готов ли Киев к улучшению отношений с администрацией Дональда Трампа после эмоциональной встречи лидеров двух стран 28 февраля.

По словам одного из американских чиновников, "нельзя заявлять о стремлении к миру, полностью отвергая компромиссы".

"Мы хотим понять, готовы ли украинцы к реалистическому миру. Если для них мир возможен только при возвращении границ 2014 или 2022 года, это тоже о многом говорит", — отметил другой собеседник Reuters.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию для переговоров с США.

Мы ранее информировали, что госсекретарь Марко Рубио летит в Саудовскую Аравию на переговоры между США и Украиной.

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