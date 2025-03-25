В Саудовской Аравии стартовала новая встреча Украины и США по перемирию — AFP

Делегация Украины осталась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди еще на день для встречи с представителями США.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в украинской делегации.

"В Эр-Рияде продолжается новая встреча украинской и американской команд по перемирию между Киевом и Москвой", — сообщил источник в украинской делегации.

Напомним, переговоры между представителями Москвы и Вашингтона состоялись 24 марта и продолжались более 12 часов. Карасин, которого цитирует российское государственное пропагандистское агентство ТАСС, охарактеризовал встречу как "непростую, но полезную", отметив, что стороны обсудили широкий спектр вопросов, хотя подробности он не раскрыл.

По данным источников, совместное заявление по результатам переговоров стороны обнародуют 25 марта в 10:00 по киевскому времени. Трехсторонних переговоров не предвидится – в Вашингтоне заявили, что встречи состоятся отдельно, об этом же говорят и в Киеве.

В ходе переговоров между Украиной и США обсуждалась безопасность судоходства и приостановка атак на украинские порты. Также речь шла об обмене пленными.

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