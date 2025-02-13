В СБУ объяснили причины введения санкций против Порошенко и еще 4 человек

В спецслужбе отметили, что большинство из подсанкционных лиц уже являются фигурантами уголовных производств.

В СБУ объяснили, почему на рассмотрение СНБО были вынесены предложения о применении санкций в отношении пяти физических лиц – Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины в Сети.

В спецслужбе сообщили, что предложения по санкциям были сделаны с учетом имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития со стороны упомянутых лиц.

"Большинство из указанных подсанкционных лиц уже являются фигурантами уголовных производств, досудебным расследованием которых занимаются Служба безопасности Украины или другие правоохранительные или антикоррупционные органы", — говорится в заявлении СБУ.

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Там уточнили, что в частности Порошенко и Медведчук ранее было объявлено о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по другим уголовным статьям.

Так, по данным следствия, во время своего президентства Порошенко поставил Украину в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик на Донбассе.

Что касается Коломойского, то у нео єсть подозрение в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и т.д.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций в отношении ряда лиц, среди которых Коломойский, Порошенко, Медведчук, Боголюбов и Жеваго.