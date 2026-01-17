ТСН в социальных сетях

В Сенате обвинили Трампа в опасной игре: что взволновало сенаторов

В Вашингтоне считают, что угрозы Трампа по отношению к Гренландии играют на руку Путину.

Сенат США.

Сенат США. / © Associated Press

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном взятии Гренландии под контроль вредят отношениям с союзниками и укрепляют позиции Российской Федерации.

Об этом заявила американский сенатор от Демократической партии Джин Шахин, сообщает The Guardian.

По ее словам Шахин, публичные угрозы американского лидера в отношении Гренландии «наносят реальный вред» и подрывают доверие между Штатами, Данией и Гренландией, которое формировалось десятилетиями, а также не в пользу «собственной национальной безопасности Америки».

«Владимир Путин будет приветствовать любой шаг, который расколет НАТО, или отвлечет внимание и ресурсы от Украины», — заявила сенатор.

Если администрация Белого дома действительно стремится ограничить влияние России в Арктике и за ее пределами, то наиболее эффективный путь поддержать победу Украины в войне, говорит она.

«Именно поэтому нынешняя дискуссия по Гренландии так мало смысла» — резюмировала демократка.

Напомним, Politico пишет о том, что в Конгрессе пригрозили заблокировать средства на «захват» Гренландии. Кроме того, сенатор-демократ Крис Кунс сообщил о продвижении двухпартийного законопроекта, который должен запретить США вторгаться в страны-члены НАТО (Гренландия является территорией Дании, входящей в Альянс).

