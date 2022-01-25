В Сенате призвали Байдена обсудить российскую агрессию и ситуацию вокруг Украины: подробности

В Сенате призвали Байдена обсудить российскую агрессию и ситуацию вокруг Украины: подробности

Просьба Шумера последовала за аналогичным обращением спикера палаты представителей Нэнси Пелоси

Лидер большинства в Сенате Чарльз Шумер попросил администрацию президента США Джо Байдена проинформировать сенаторов о ситуации вокруг Украины и российскую агрессию.

Об этом информирует The Hill со ссылкой на осведомленный источник.

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Шумер попросил провести брифинг для всего сената с администрацией президента США на следующей неделе, заявил собеседник издания. Просьба Шумера последовала за аналогичным обращением спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая также запросила брифинг для членов нижней палаты Конгресса.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси будет работать над продвижением законопроекта демократов, предусматривающего санкции против России в случае нападения на Украину.

В Палате представителей законопроект внесен на рассмотрение демократом от штата Нью-Йорк Грегори Миксом. Это - похожий законопроекта, ранее представленного группой демократов в Сенате. Обе палаты в США получили возможность приступить к рассмотрению, по сути, одного и того же документа.

У демократов сейчас - большинство в обеих палатах Конгресса, что делает одобрение законопроекта вероятным. Но некоторые сенаторы опасаются, что из-за большого объёма работы по другим темам им не хватает времени для рассмотрения этого документа.

Напомним, Государственный департамент США принял решение разрешить выезд государственных служащих США с дипломатической миссии в Украине, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине.

В свою очередь, в украинском МИД назвали "эвакуацию" посольства США в Украине "проявлением чрезмерной предосторожности" и призвали "трезво оценивать риски". Дипломаты подчеркнули, что угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще весной прошлого года.

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