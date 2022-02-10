В Сенате США призвали Байдена поделится с Украиной всеми возможными разведданными об России

В Сенате США призвали Байдена поделится с Украиной всеми возможными разведданными об России

США должны вооружить Украину важнейшей информацией, необходимой для защиты своей страны.

Группа сенаторов из комитета по разведке призвала президента США Джо Байдена, чтобы Соединенные Штаты США поделились максимально возможным объемом разведданных с Украиной.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на письмо председателя комитета Сената по разведке Марка Уорнера.

"Мы просим Соединенные Штаты поделиться разведданными с Украиной в максимально возможной степени", - говорится в тексте письма.

Сенаторы заявили, что Россия является агрессором, и поэтому США и должны вооружить Украину важнейшей информацией, необходимой для защиты своей страны. Они считают, что это отвечает интересам национальной безопасности США и их союзников и партнеров в регионе.

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"Угрозы России Украине представляют угрозу для демократий во всем мире, и мы призываем вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", - добавили сенаторы.

Под письмом подписались 16 сенаторов от двух партий во главе с председателем комитета сената по разведке Марком Уорнером и вице-председателем Марком Рубио.

Заметим, что в Пентагоне заявили о передислокации поближе к Украине российских войск.

Напомним, что в администрации президента США считают угрозой эскалации вблизи украинских границ совместные военные учения Беларуси и России.

Напомним, 10 февраля начинаются военные учения России и Беларуси. В Кремле заявляют, что эти учения носят исключительно оборонительный характер. Однако на Западе подозревают, что это часть подготовки России к возможному вторжению в Украину и уже наращивают военное присутствие в Европе.

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