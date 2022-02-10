В Сенате США рассматривают возможность санкций против России за кибератаки на Украину

В Сенате США рассматривают возможность санкций против России за кибератаки на Украину

Пока неясно, насколько серьезной должна быть кибератака, чтобы за ней последовали санкции.

Американские сенаторы рассматривают возможность введения санкций против России за кибератаки на Украину, а также возможность дополнительной помощи Киеву в области кибербезопасности.

Об этом пишет Politico.

Санкции за кибератаки являются одним из рассматриваемых вопросов, заявил председатель комитета сената по международным отношениям Боб Менендес. По его словам, законодатели также рассматривают возможность введения санкций за хакерские операции, которые РФ предприняла против Украины.

СМИ отмечают, что пока неясно, насколько серьезной должна быть кибератака, чтобы за ней последовали санкции.

Законодатели также настаивают на том, чтобы увеличить объем помощи Украине для предотвращения кибератак и возможности отреагировать на них.

Член Сената по международным отношениям республиканец Роб Портман заявил, что он работает с сенатором-демократом Крисом Мерфи, чтобы включить миллионы финансирования для киберпомощи Украине в более широкое соглашение о санкциях.

Менендес подтвердил, что киберпомощь также рассматривается.

Напомним, что в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в частности МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

В то же время глава Госспецсвязи Юрий Щиголь заявил, что от атаки в общей сложности пострадали 22 сайта органов государственной власти, для 6-ти из которых был нанесен значительный ущерб информационным системам. 70 сайтов были отключены по указанию сотрудников Госспецсвязи и Службы безопасности Украины. В течение трех дней инфраструктура была восстановлена. Важная информация утрачена не была.

Читайте также:

Михаил Федоров о недавней кибератаке и повлияла ли она на "Дію"