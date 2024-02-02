В Сенате сообщили, когда США наконец-то проголосуют за $61 млрд помощи для Украины

Лидер демократического большинства в Сенате планирует назначить голосование за законопроект на следующей неделе, которое состоится не позднее среды, 7 февраля.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что уже на следующей неделе состоится голосование за законопроект о национальной безопасности, который, в частности, предусматривает 61 млрд дол. военной помощи для Украины

Об этом сообщает Politico.

Шумер сказал, что на следующей неделе Сенат проголосует за дополнительный законопроект, который будет содержать двухпартийное соглашение по ограничениям на границе и иммиграции. Текст соглашения будет обнародован в пятницу или воскресенье.

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Шумер планирует назначить голосование за законопроект на следующей неделе, которое состоится не позднее среды, 7 февраля.

"Это даст членам достаточно времени, чтобы прочесть законопроект перед голосованием", – сказал Шумер 1 февраля.

Заметим, что законопроект предусматривает помощь для Израиля, Украины и Тайваня, в дополнение к финансированию безопасности границы США и дополнительных денег для внедрения новой политики, предусмотренной документом.

Переговоры об этих изменениях в приграничной политике США привели к задержанию текста законопроекта на месяцы. Недавно ключевые участники переговоров по соглашению заявили, что ожидают оценки Комитета по ассигнованиям Сената по стоимости таких изменений в политике. Многие члены подчеркнули, что хотят иметь достаточно времени для просмотра и ознакомления с текстом законопроекта после его опубликования.

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Как сообщил 1 февраля ведущий представитель Республиканской партии на переговорах сенатор Джеймс Лэнкфорд, "есть люди, которые просили три дня, а есть люди, которые просили три недели".

"Итак, мы не знаем, сколько дней нам нужно. Но о типичных 72 часах говорили многие", — сказал Ленкфорд журналистам.

Пока не ясно, позволит ли руководство Сената внести поправки в пакет, что может значительно задержать окончательное голосование. Также до сих пор непонятно, вынесет ли спикер Палаты представителей Майк Джонсон дополнение на голосование в Палате представителей, если оно пройдет Сенат.

К слову, в Госдепе США заявили, что решение ЕС о создании фонда помощи Украине является хорошим примером поддержки широкой коалицией стран, но американский Конгресс все же должен выполнить свою роль, приняв пакет помощи для украинцев на 60 млрд дол.

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