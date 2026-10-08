В Сенате США давят на администрацию Трампа из-за санкций против России: чего требуют

Сенат / © Unsplash

Реклама

Спустя почти месяц после того, как президент США Дональд Трамп подписал масштабный закон о санкциях против России, двухпартийное руководство Сената призывает Белый дом ускорить его выполнение.

Об этом сообщает Associated Press .

Реклама

В письме к министру финансов Скотту Бессенту и госсекретарю Марку Рубио сенаторы Джин Шахин и Роджер Викер заявили, что одной из самых срочных задач должна стать борьба с российским "теневым флотом", который Москва использует для перевозки нефти и обхода санкций.

Реклама

Кроме того, законодатели призвали противодействовать российской спутниковой системе, которую Украина считает потенциальной угрозой из-за возможности использования для ударов в режиме реального времени. Сенаторы также добиваются перекрытия финансовых схем, помогающих России обходить санкции и прекращения поставок технологий двойного назначения.

"Каждый день без максимального экономического давления позволяет Москве продолжать военную эскалацию", - говорится в письме сенаторов.

Что известно о санкциях Линдси Грэма

Ранее мы писали, что 18 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон "Lindsay O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", существенно расширяющий санкционные и тарифные полномочия Вашингтона в отношении России и Ирана .

Одним из ключевых положений документа является возможность введения пошлин до 100% на товары из стран, которые остаются крупнейшими покупателями российской нефти или газа или помогают Москве обходить санкции. Среди крупнейших импортеров российской нефти называют Китай и Индию.

Реклама

Кроме того, закон направлен против российского энергетического и оборонного секторов, финансовых структур и так называемого теневого флота танкеров, используемого Россией для обхода нефтяных ограничений.

По данным Reuters, новые тарифные механизмы могут быть применены в течение 30 дней после вступления закона в силу . В то же время, документ оставляет президенту США возможность делать исключения из соображений национальной безопасности.

Позже Трамп заявил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, что закон Грэма предоставил ему «значительные новые полномочия» по тарифам .

"Если это будет необходимо, я вынужден буду их использовать", - сказал президент США.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа , сенаторов и членов Палаты представителей США за подписание закона Грэмма. Глава государства подчеркнул, что лучшим чествованием памяти покойного сенатора станет полноценная и скорейшая реализация этого документа, поскольку экономическое давление и решимость являются ключевыми инструментами для завершения войны и достижения мира.

Новости партнеров

Новости партнеров