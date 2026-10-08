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В Сенате США давят на администрацию Трампа из-за санкций против России: чего требуют
Американские сенаторы призвали администрацию Дональда Трампа побыстрее реализовать новый санкционный закон против России, чтобы ограничить финансирование войны против Украины.
Спустя почти месяц после того, как президент США Дональд Трамп подписал масштабный закон о санкциях против России, двухпартийное руководство Сената призывает Белый дом ускорить его выполнение.
Об этом сообщает Associated Press .
В письме к министру финансов Скотту Бессенту и госсекретарю Марку Рубио сенаторы Джин Шахин и Роджер Викер заявили, что одной из самых срочных задач должна стать борьба с российским "теневым флотом", который Москва использует для перевозки нефти и обхода санкций.
Кроме того, законодатели призвали противодействовать российской спутниковой системе, которую Украина считает потенциальной угрозой из-за возможности использования для ударов в режиме реального времени. Сенаторы также добиваются перекрытия финансовых схем, помогающих России обходить санкции и прекращения поставок технологий двойного назначения.
"Каждый день без максимального экономического давления позволяет Москве продолжать военную эскалацию", - говорится в письме сенаторов.
Что известно о санкциях Линдси Грэма
Ранее мы писали, что 18 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон "Lindsay O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", существенно расширяющий санкционные и тарифные полномочия Вашингтона в отношении России и Ирана .
Одним из ключевых положений документа является возможность введения пошлин до 100% на товары из стран, которые остаются крупнейшими покупателями российской нефти или газа или помогают Москве обходить санкции. Среди крупнейших импортеров российской нефти называют Китай и Индию.
Кроме того, закон направлен против российского энергетического и оборонного секторов, финансовых структур и так называемого теневого флота танкеров, используемого Россией для обхода нефтяных ограничений.
По данным Reuters, новые тарифные механизмы могут быть применены в течение 30 дней после вступления закона в силу . В то же время, документ оставляет президенту США возможность делать исключения из соображений национальной безопасности.
Позже Трамп заявил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, что закон Грэма предоставил ему «значительные новые полномочия» по тарифам .
"Если это будет необходимо, я вынужден буду их использовать", - сказал президент США.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа , сенаторов и членов Палаты представителей США за подписание закона Грэмма. Глава государства подчеркнул, что лучшим чествованием памяти покойного сенатора станет полноценная и скорейшая реализация этого документа, поскольку экономическое давление и решимость являются ключевыми инструментами для завершения войны и достижения мира.