В Сенате США договорились о голосовании за жесткие санкции против России: названа дата

Сенат / © Associated Press

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Сенат Соединенных Штатов начнет голосование за новые санкции против России и Ирана в день похорон сенатора Линдси Грэма, который являлся одним из авторов соответствующего законопроекта.

Об этом сообщает Reuters .

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Ожидается, что голосование состоится во вторник, 28 июля, по американскому времени - в среду, 29 июля, по киевскому.

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Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий объявила, что достигла договоренности по продвижению документа. Он получил название «Закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана в 2026 году» .

Законопроект предусматривает санкции против российских должностных лиц. Он также предоставляет президенту США право вводить значительные пошлины против государств, покупающих российские энергоносители или помогающих Кремлю обходить международные ограничения.

В частности, речь идет о пошлинах размером до 100% на импорт из стран, которые остаются крупными потребителями российских нефти и газа. Среди таких государств называются Индия, Япония и отдельные страны Европейского Союза. В то же время президент США сможет по своему усмотрению отменять эти ограничения.

По словам сенаторов, целью законопроекта является сокращение доходов России от экспорта энергоносителей, используемых Москва для финансирования войны. Документ должен ограничить возможности Ирана финансировать свой энергетический сектор и производство вооружений.

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В то же время окончательное принятие законопроекта остается под вопросом. Часть демократов поддерживает усиление давления на Россию, но выступает против предоставления президенту широких полномочий по введению пошлин. По их мнению, это может привести к росту цен для американских потребителей.

Ранее отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон встретится со всеми 100 сенаторами США.

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