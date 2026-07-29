В Сенате США готовят новые санкции против России: Зеленский рассказал о важном сигнале для Европы

Зеленский и сенаторы / © из соцсетей

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматриваемый Сенат США санкционный законопроект может стать существенной поддержкой Украины и важным сигналом для европейских партнеров.

Об этом глава государства сообщил после встречи с американскими сенаторами Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтгаузом, - пишет Укринформ .

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Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за прочную двухпартийную поддержку Украины и работу, направленную на достижение мира.

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По словам президента, единственным действенным инструментом влияния на Москву остается усиление давления. Он выразил надежду, что подготовленный в Сенате санкционный законопроект будет принят и заработает.

«Мы не видим других инструментов влияния на Москву, кроме давления. Сейчас в Сенате важный санкционный законопроект, и рассчитываем, что он сработает», — подчеркнул Зеленский.

Президент также проинформировал сенаторов о постоянных российских ударах по украинцам и американскому бизнесу, работающему в Украине.

Отдельной темой переговоров явилось использование замороженных российских активов. Зеленский заявил, что средства РФ должны быть направлены на защиту от российского террора. В частности, стороны обсудили возможность закупки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot за счет замороженных активов России.

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Перед встречей с президентом Украины Блюменталь и Уайтгауз пообщались с украинскими детьми, которых удалось вернуть из России. Зеленский поблагодарил сенаторов за внимание к проблеме похищения украинских детей.

Напомним, что ранее Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом: что обсудили за закрытыми дверями

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