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ТСН в социальных сетях

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Политика
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В Сенате США готовят новые санкции против России: Зеленский рассказал о важном сигнале для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американскими сенаторами заявил, что новый санкционный законопроект США может стать мощной поддержкой для Украины и важным сигналом для Европы по усилению давления на Россию.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Зеленский и сенаторы

Зеленский и сенаторы / © из соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматриваемый Сенат США санкционный законопроект может стать существенной поддержкой Украины и важным сигналом для европейских партнеров.

Об этом глава государства сообщил после встречи с американскими сенаторами Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтгаузом, - пишет Укринформ .

Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за прочную двухпартийную поддержку Украины и работу, направленную на достижение мира.

По словам президента, единственным действенным инструментом влияния на Москву остается усиление давления. Он выразил надежду, что подготовленный в Сенате санкционный законопроект будет принят и заработает.

«Мы не видим других инструментов влияния на Москву, кроме давления. Сейчас в Сенате важный санкционный законопроект, и рассчитываем, что он сработает», — подчеркнул Зеленский.

Президент также проинформировал сенаторов о постоянных российских ударах по украинцам и американскому бизнесу, работающему в Украине.

Отдельной темой переговоров явилось использование замороженных российских активов. Зеленский заявил, что средства РФ должны быть направлены на защиту от российского террора. В частности, стороны обсудили возможность закупки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot за счет замороженных активов России.

Перед встречей с президентом Украины Блюменталь и Уайтгауз пообщались с украинскими детьми, которых удалось вернуть из России. Зеленский поблагодарил сенаторов за внимание к проблеме похищения украинских детей.

Напомним, что ранее Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом: что обсудили за закрытыми дверями

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Дата публикации
Количество просмотров
49
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