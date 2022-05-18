В Сенате США предварительно утвердили Бриджит Бринк на должность посла в Украине

В Сенате США предварительно утвердили Бриджит Бринк на должность посла в Украине

Комитет Сената США по международным отношениям 18 мая утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла Соединенных Штатов в Украине. Соответствующее решение еще должен принять полный состав Сената.

Заметим, что у США нет посла в Украине уже три года.

Об утверждении Бринка сообщается в официальном аккаунте комитета в Сети.

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"Комитет Сената США по международным отношениям официально одобряет Бриджит Бринк на должность посла в Украине, посылая мощный сигнал: поддержка США для Украины только растет. С нетерпением ждем ее скорейшего утверждения полным составом Сената в ближайшие дни", – говорится в сообщении.

Напомним, 27 апреля президент США Джо Байден официально предложил назначить дипломатку Бриджит Бринк послом в Украине.

Примечательно, что Вашингтон почти три года не назначал своего посла в Украину после отставки Мари Йованович. Она покинула должность в мае 2019 года по личному требованию тогдашнего президента Дональда Трампа из-за обвинений в нелояльности.

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