В Сенате США "разнесли" Трампа из-за россиян: что известно

Трамп / © Associated Press

Реклама

Американские сенаторы обратились в администрацию США с требованием объяснить, как и почему в страну допустили группу подсанкционных российских депутатов. Соответствующее письмо госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту направили председатель комитета вооруженных сил Роджер Викер и сопредседатель комитета по международным отношениям Джин Шагин.

Об этом пишет журналист Остап Ярыш.

«Хороший пример двухпартийной работы Конгресса. Вопросы тоже очень дельные. Интересно, прозвучат ли на них ответы», — пишет Ярыш.

Реклама

Что известно об обращении

В обращении политики выразили возмущение приемом российской делегации, подчеркнув, что в Госдуму входят лица, связанные с Кремлем и причастные к кибератакам против США и военным преступлениям против гражданских в Украине. Более того, сейчас они помогают Ирану атаковать американских военных и дипломатов на Ближнем Востоке.

«Эта делегация прибыла на американскую землю с одной целью: продвигать стратегические интересы Кремля, в том числе для сбора разведданных. Они не приехали для диалога или демократических целей», — говорится в письме.

Сенаторы задали перед администрацией ряд конкретных вопросов. В частности, их интересует, по каким основаниям временно сняли санкции с российских депутатов, какие ограничения при этом действовали и почему была разрешена посадка самолета делегации в США.

Также законодатели требуют предоставить полный список всех прибывших из России объяснить, проводилась ли их проверка контрразведкой, а также уточнить, происходили ли их контакты с представителями американских властей.

Реклама

