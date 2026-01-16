В Сенате США сделали заявление об оккупированных территориях Украины в будущем мирном соглашении

Линдси Грэм / © Associated Press

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что часть российских войск может остаться на оккупированных территориях Украины еще некоторое время.

Об этом сенатор написал в соцсети X.

Он заявил, что ценит работу Дональда Трампа и его команды за попытки достичь «честного и справедливого» прекращения кровопролития, однако подчеркнул: любые договоренности по безопасности, которые являются частью прекращения войны в Украине, должны быть вынесены на рассмотрение Конгресса США.

«Я внимательно следил за деталями. Цель состоит в том, чтобы на этот раз заключить соглашение, которое остановит будущие вторжения, чего не смогли сделать Обама и Байден. Кроме того, что касается обмена территориями, я реалистично оцениваю, что не все российские солдаты будут выведены из Украины в ближайшее время», — отметил Грэм.

В то же время сенатор предостерег: прекращение войны не должно происходить ценой «вознаграждения за агрессию».

Напомним, вчера новое заявление о мире в Украине сделали и в Турции. В МИД страны отметили, что будущее прекращение войны в Украине не может ограничиться только двусторонним соглашением между Киевом и Москвой, ведь оно фактически будет означать пересмотр отношений и установление мира между всей Европой и Российской Федерацией.