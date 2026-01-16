- Дата публикации
В Сенате США сделали заявление об оккупированных территориях Украины в будущем мирном соглашении
В Сенате США заявили, что прекращение войны не должно происходить ценой вознаграждения за агрессию.
Сенатор США Линдси Грэм заявил, что часть российских войск может остаться на оккупированных территориях Украины еще некоторое время.
Об этом сенатор написал в соцсети X.
Он заявил, что ценит работу Дональда Трампа и его команды за попытки достичь «честного и справедливого» прекращения кровопролития, однако подчеркнул: любые договоренности по безопасности, которые являются частью прекращения войны в Украине, должны быть вынесены на рассмотрение Конгресса США.
«Я внимательно следил за деталями. Цель состоит в том, чтобы на этот раз заключить соглашение, которое остановит будущие вторжения, чего не смогли сделать Обама и Байден. Кроме того, что касается обмена территориями, я реалистично оцениваю, что не все российские солдаты будут выведены из Украины в ближайшее время», — отметил Грэм.
В то же время сенатор предостерег: прекращение войны не должно происходить ценой «вознаграждения за агрессию».
Напомним, вчера новое заявление о мире в Украине сделали и в Турции. В МИД страны отметили, что будущее прекращение войны в Украине не может ограничиться только двусторонним соглашением между Киевом и Москвой, ведь оно фактически будет означать пересмотр отношений и установление мира между всей Европой и Российской Федерацией.