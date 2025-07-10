В Сенате США сообщили, когда могут принять жесточайшие санкции против России

Сенат США. / © Associated Press

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Законопроект об усилении санкций против России, который инициировал в США сенатор-республиканец Линдси Грэм, могут принять уже в этом месяце речь идет о 500%-х пошлинах против стран, покупающих российские товары и финансирующих РФ.

В этом уверены союзники-республиканцы президента США Дональда Трампа, сообщает The Hill.

Причиной этой уверенности стало то, что Трамп подверг критике российского "фюрера" Владимира Путина за воздушные атаки на Украину.

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"Я надеюсь, что мы сможем вынести его на рассмотрение к августовскому перерыву. Мы работаем с администрацией и Палатой представителей, чтобы попытаться подготовить его к рассмотрению", - заверил лидер большинства в Сенате Джон Тун.

В Сенате есть огромная двухпартийная поддержка по этому документу. Политик надеется, что в Палате представителей ситуация такая же.

"Белый дом очень заинтересован в том, чтобы придать законопроекту форму, которая позволит нам провести его через Сенат. Произойдет ли это в ближайшие несколько недель - вопрос открыт, но я надеюсь, что да", - подчеркнул член Республиканской партии.

Напомним, на днях Линдси Грэм заявил - он ожидает, что Сенат США будет продвигать двухпартийный законопроект по санкциям против страны-агрессорки. Политик отмечает, что «очень ценит» усилия президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение кровопролития в Украине. Впрочем, по его словам, «для этого нужны партнеры, готовые это сделать».

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Дата публикации 07:47, 09.07.25 Количество просмотров 60 Разговор Трампа с путиным обернулся для Украины невиданным обстрелом. Что известно на утро?