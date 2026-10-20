В Сенате США требуют объяснений от SpaceX из-за ограничений Starlink в Украине: кто отдал приказ

Сенат США / © Unsplash

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Сенатор-демократ США Крис Кунс обратился к компании SpaceX Илона Маска с требованием объяснить, кто приказал ограничить работу спутниковой связи Starlink для украинских военных . По его мнению, подобные действия ослабляют обороноспособность Украины и создают дополнительные риски для гражданского населения.

Об этом американский законодатель написал в социальной сети X

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Кунс подверг резкой критике президента США Дональда Трампа, обвинив его во уступках российскому диктатору Владимиру Путину.

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«Поскольку Трамп продолжает склоняться перед Путиным, он подвергает Украину еще большую опасность в ее борьбе за свободу, ограничивая доступ к технологии, которую Украина использует для перехвата российских ракетных атак», — заявил сенатор.

По его словам, подобные ограничения могут поставить под угрозу жизнь многих украинцев и взорвать способность государства защищаться от российских ударов.

"Мы требуем ответов от SpaceX относительно того, кто приказал ввести эти ограничения и почему", - подчеркнул Кунс.

Причастен ли Маск к ограничениям Starlink

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что основатель SpaceX Илон Маск якобы лично обратился к Дональду Трампу с предложением ограничить скорость работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.

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По информации журналистов, ограничения могли повлиять на использование Украиной беспилотников, в частности дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с российскими воздушными целями.

В то же время, сообщение о личной инициативе Маска требует независимого подтверждения.

Ранее украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный как Флеш, объяснял, что ограничения спутниковой связи создают серьезные проблемы для противодействия реактивным «Шахедам».

По его словам, украинские военные нуждаются в стабильной связи для управления скоростными дронами-перехватчиками. Потеря соединения при полете усложняет защиту украинских городов от российских атак.

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Пока неизвестно, предоставила ли компания SpaceX официальный ответ по требованию американского сенатора.

Напомним, Илон Маск заявил, что ограничение работы Starshield для Украины является решением американских властей, а не SpaceX.

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