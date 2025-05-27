В Сенате США заявили, что готовы «решительно действовать», если Путин продолжит войну

Сенатор Линдси Грэм / © Associated Press

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В Сенате Соединенных Штатов готовы решительно действовать, если Россия будет продолжать демонстрировать нежелание прекратить огонь и уже 82 сенатора поддерживают «драконовские» санкции против РФ.

Об этом говорится в авторской колонке сенатора-республиканца Линдси Грэма «Сенат США не потерпит игр Путина», опубликованной в издании The Wall Street Journal.

По словам Грэма, громкий вывод войск США из Афганистана подорвал международное доверие к Вашингтону, однако ситуацию еще можно исправить путем демонстрации лидерства в противодействии российской агрессии.

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«Трамп может восстановить нашу репутацию и положить конец кровопролитию. Но для мира нужны партнеры, желающие его добиться. В то время как Украина ясно дала понять, что готова к завершению войны, Россия придумывает больше оправданий, чем может выдержать рынок», — написал сенатор.

Грэм отметил, что президент Дональд Трамп ожидает от Путина конкретный список требований, необходимых для остановки боевых действий. Именно от ответа Москвы будет зависеть дальнейший курс действий США.

«Сенат готов к любому сценарию. Я координировал с Белым домом работу над законопроектом о санкциях еще с момента его подготовки. Документ фактически изолирует Россию в экономическом пространстве, вводя 500% тарифы на товары из стран, покупающих российские энергоносители. Последствия варварского вторжения должны быть ясны всем, кто поддерживает Москву», — подчеркнул политик.

Сенатор подчеркнул, что прекращение покупки российской нефти со стороны таких стран как Индия и Китай может существенно повлиять на возможности РФ продолжать войну.

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«Законопроект уже имеет 82 соавтора. Как заявил сенатор Тун на прошлой неделе — если господин Путин и дальше будет играть в игры, Сенат будет действовать. Я надеюсь на лучшее, но когда речь идет о бандите в Москве, нам всем следует готовиться к худшему», — резюмировал Линдси Грэм.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп публично отказался от давления на Москву, в Вашингтоне и Брюсселе все чаще раздаются прогнозы об ослаблении боевого потенциала России уже в следующем году.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул отметил необходимость усилить давление на Россию в ответ на новые массированные атаки по территории Украины.