В Сербии – более 100 угроз взрывами за два дня: премьер связывает это с отказом от санкций против России

В Сербии – более 100 угроз взрывами за два дня: премьер связывает это с отказом от санкций против России

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что более 100 угроз взрывами за последние два дня, которые привели к массовой эвакуации школ и общественных мест, были частью давления на Белград из-за границы из-за отказа ввести санкции против России.

Угрозы о взрывах были направлены по электронной почте к более 100 школам и местам проведения мероприятий, включая здание президента, мосты, торговые центры, рестораны, зоопарк Белграда и футбольный стадион.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе обыска этих мест 16 и 17 мая взрывчатки не обнаружили.

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Брнабич заявила, что сообщения поступили из-за границы из-за позиции Сербии по отношению к России. При этом премьер не предоставила никаких доказательств и не указала дополнительные подробности.

"Мы – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, и эти угрозы взрывами являются давлением из-за границы из-за нашего отказа вводить санкции", – выразила уверенность глава сербского правительства.

В свою очередь глава МВД страны Александар Вулин заявил, что сообщения о взрывах были "частью специальной войны" против Сербии. Министр добавил, что полиция, подчиненная его ведомству, проводит соответствующее расследование.

Напомним, 15 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен вводить санкции против России и будет сопротивляться этому столько, сколько сможет.

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