В Сербии распустили парламент – Вучич назначил внеочередные выборы

Президент Сербии Александар Вучич 1 ноября распустил Народную скупщину (парламент страны) и назначил досрочные всеобщие выборы и несколько местных выборов на 17 декабря.

Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.

Местные выборы пройдут примерно в 60 муниципалитетах, в том числе в столице – Белграде.

Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, следующие по графику выборы в парламент должны были состояться в 2026 году.

"Уважаемые граждане, желаю вам счастливых выборов, мы живем в сложные для всего мира времена, во времена глобальных вызовов, войн и конфликтов, во времена, когда нам всем необходимо быть едиными в борьбе за сохранение жизненно важных национальных и государственных интересов Республики Сербия, во времена, когда мы столкнемся с многочисленными давлениями из-за отношений с Косово и Метохией и других региональных и мировых проблем", – сказал Вучич в своем обращении после объявления выборов.

В понедельник, 30 октября, правительство Сербии направило президенту аргументированное предложение о роспуске Народной скупщины и назначении выборов депутатов.

Как заявило правительство, проведение новых парламентских выборов в нынешних обстоятельствах обеспечило бы высшую степень демократии, уменьшило бы напряженность, созданную между противоположными позициями в обществе, отвергло бы исключительность и язык ненависти, а также подтвердило право свободно выражать мнения и взгляды на определенные политические, экономические. и другие вопросы, включая дальнейшее утверждение европейских ценностей.

Напомним, Украина направила Польше ноту из-за блокирования границы.

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