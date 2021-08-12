В Сеть слили ролик с якобы сыном Байдена и проституткой: Хантер обвинил россиян в краже ноутбука

В Сеть слили ролик с якобы сыном Байдена и проституткой: Хантер обвинил россиян в краже ноутбука

Провокационный разговор мол сына Байдена и проститутки слили в Сети.

В Сети появилось видео, на котором мол сын президента США Джо Байдена Хантер рассказывает проститутке, как российские наркодилеры украли один из его ноутбуков в Лас-Вегасе в 2018 году для якобы шантажа.

Издание Daily Mail написало, что в их распоряжении якобы есть видео тайной беседы Хантера с проституткой.

Газета утверждает, что на видео якобы присутствовал сын президента США, который сидя на кровати голый, разговаривает с секс-работницей. Мужчина, которого издание называет Хантером Байденом, делится с ней историей о краже личного ноутбука в 2018 году. В преступлении он подозревает "русских наркоторговцев".

Якобы ноутбук похитили трое мужчин, которые находились в гостиничном номере Хантера в Лас-Вегасе. Он сам, по информации изданием, мол был в состоянии наркотического опьянения.

Мужчина на видео рассказывает женщине легкого поведения, что он потерял сознание, а когда пришел в себя, то эти трое мужчин собирались уходить, а с ними была российская гражданка.

"Я пошел в джакузи один. Поэтому я сижу там, и это последнее, что я помню. А я никогда не теряю сознание, никогда. Я просыпаюсь, и там. Они собирались уходить, и я пришел в себя. А еще там была русская женщина, 35-ти лет, действительно милая, брюнетка", — говорит мужчина, которого издание называет Хантером Байденом.

Якобы Хантер сказал, что именно после той распутной ночи он понял, что его компьютер пропал. По словам рассказчика, на ноутбуке вроде была личная информация, даже интимного характера.

"Я думаю, это он украл мой компьютер. Я думаю, что эти трое, трое ребят, которые были похожи на небольшую группу.

У них есть видео, где я делаю это. У них есть видео, на которых я занимаюсь безумным сексом", — говорит он.

Проститутка спросила, не беспокоится ли он, что воры попытаются его шантажировать. На что тот отвечает: " В определенном смысле да".

Подобные скандалы уже бывали вокруг Хантера Байдена, когда в СМИ сливали фотографии с женщинами легкого поведения, на которых, по утверждению журналистов, был мол именно сын американского президента.

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