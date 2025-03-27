В Сеть вытекли конфиденциальные данные советников Трампа: что известно

Конфиденциальные контактные данные чиновников администрации президента США Дональда Трампа, включая номера телефонов, электронные адреса и даже пароли, появились в Сети.

Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Известно, что вытекли данные советника по национальной безопасности Майка Волтца, директора национальной разведки Тулси Габбарда и министра обороны Пита Гегсета.

Данные были найдены с помощью коммерческих поисковых систем и утечек из сломанных баз данных. Большинство информации до сих пор активны: номера привязаны к профилям в Signal, WhatsApp, LinkedIn и Instagram. Это создает серьезные риски, поскольку вражеские спецслужбы могут использовать эти данные для фишинга, шпионского ПО или даже проникновения в закрытые чаты.

Как попали в сеть?

Номер Гегсета был найден через коммерческую базу данных, а его email и пароли — в 20+ истоках.

Профиль Волтца содержал пароли в Microsoft Teams и LinkedIn.

Данные Габбарда на WikiLeaks и Reddit.

Эксперт по кибербезопасности Дональд Ортманн предупреждает: такие истоки открывают путь для фишинга, шантажа и даже deepfake-атак.

DER SPIEGEL не опубликовал конкретные данные и ожидает комментарии от официальных лиц. Пока никакой реакции нет.

Напомним, министр обороны США опроверг утечку секретных данных из правительственного чата.

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