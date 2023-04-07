В Сети появились несколько измененные документы с описанием секретных планов США и НАТО по наращиванию украинской армии перед контрнаступлением — СМИ

Засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы на этой неделе в социальных сетях, сообщили чиновники администрации Байдена.

Об этом пишет The New York Times.

Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в Twitter и Telegram.

Военные аналитики заявили, что документы, похоже, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным форматом, завышая американские оценки погибших украинских военных и занижая отметки убитых российских военных.

По словам аналитиков, изменения могут указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы. Но обнародование оригинальных документов, которые выглядят как фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов, является значительным нарушением американской разведки в усилиях помочь Украине.

Представители Байдена работали над тем, чтобы их удалить, но на вечер четверга это не удалось.

"Мы знаем о сообщениях о публикациях в социальных сетях, и департамент рассматривает этот вопрос", — сказала Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Документы не предусматривают конкретных боевых планов, например, как, когда и где Украина намерена начать свое наступление, которое, по словам американских официальных лиц, предположительно состоится в ближайший месяц. И поскольку документы были созданы пять недель назад, они предлагают краткий снимок времени — американский и украинский взгляд на 1 марта того, что может понадобиться украинским войскам для кампании.

Однако для опытного глаза российского военного планировщика, полевого генерала или аналитика разведки документы, несомненно, предлагают много соблазнительных подсказок. В документах упоминается, например, уровень расходов на поставляемые в США высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, которые могут наносить удары по целям, таким как хранилища боеприпасов, инфраструктура и скопление войск, на расстоянии. Пентагон не сообщил публично, как украинские войска используют боеприпасы HIMARS, а документы делают это.

В пятницу аналитики заявили, что будет сложно оценить влияние раскрытия документов на боевые действия на передовой сейчас и в ближайшие месяцы. Недавнее наступление России с трудом получило успехи на востоке Украины, и западные аналитики спорят, способна ли российская армия, понеся потрясающие потери, осуществить еще один или противостоять украинской атаке.

Непонятно как документы попали в социальные сети. Но пророссийские правительственные каналы делились и распространяли слайды брифинга, говорят военные аналитики.

Аналитики предупредили, что документы, обнародованные российскими источниками, могут быть выборочно изменены для представления дезинформации Кремля.

«Независимо от того, есть ли эти документы подлинными или нет, люди должны быть осторожны со всем, что опубликовано российскими источниками», — сказал Майкл Кофман, директор российских исследований CNA, исследовательского института в Арлингтоне, штат Вирджиния.

На одном из слайдов говорится, что были убиты от 16 000 до 17 500 русских солдат, в то время как в Украине погибли 71 500 военных. Пентагон и другие аналитики подсчитали, что Россия понесла гораздо больше потерь, около 200 000 убитых и раненых, тогда как в Украине – более 100 000 убитых и раненых.

Со всем тем, аналитики утверждают, что часть документов выглядит аутентичной и предоставит России ценную информацию, такую как графики доставки оружия и войск, количество наращивания украинских войск и другие военные детали.

В документе с грифом «совершенно секретно» содержится «Состояние конфликта по состоянию на 1 марта». В тот день украинские чиновники находились на американской базе в Вайсбадене, Германия, для военных учений, а через день генерал Марк А. Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, и генерал Кристофер Каволи, Верховный главнокомандующий союзниками в Европе, посетили их.

Другой документ содержит колонки с перечнем подразделений украинских войск, оборудование и обучение с расписанием на январь-апрель. В документе содержится краткий перечень 12 боевых бригад, девять из них, очевидно, учатся и получают поставки от США и других союзников по НАТО. Из этих девяти бригад, согласно документам, шесть будут готовы к 31 марта, а остальные – к 30 апреля. По словам аналитиков, украинская бригада насчитывает от 4000 до 5000 солдат.

В документе указано, что сроки доставки оборудования повлияют на подготовку и готовность, чтобы соблюсти график. Общее количество техники для девяти бригад, как говорится в документе, составляет более 250 танков и более 350 единиц механизированной техники.

То, что документы могут быть опубликованы в социальных сетях и, по всей вероятности, попасть в руки российских официальных лиц, является большим переворотом для Москвы в то время, когда Россия, казалось, отстает от Соединенных Штатов в собрании разведданных в Украине.

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Эта утечка является первым прорывом русской разведки, который был обнародован с начала войны. В течение всей войны Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Такие разведывательные данные в режиме реального времени позволили украинцам нацеливаться на российские войска, убивать старших генералов и заставить переместить боеприпасы дальше российских линий фронта, хотя официальные лица США говорят, что Украина сыграла решающую роль в планировании и выполнении этих ударов.

Но в начале войны украинские чиновники затруднились делиться с Соединенными Штатами своими боевыми планами, опасаясь утечки информации, говорят американские и европейские чиновники. Еще прошлым летом представители американской разведки заявили, что часто лучше понимают военные планы России, чем Украина.

Обеспокоенные тем, что распространение своих планов сделки также может осветить слабые стороны и воспрепятствовать дальнейшей поддержке США, украинцы пристально охраняли их, даже когда американская разведка собирала точные детали о том, что приказывает Кремль, а российское командование планирует.

Обмен разведданными между Украиной и Соединенными Штатами значительно ослаб прошлой осенью, и две страны тесно сотрудничают над вариантами украинского наступления.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников в конце марта заявлял о начале контрнаступления ВСУ в течение апреля-мая и анонсировал, что эти события могут разворачиваться по нескольким направлениям.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 6 апреля заявил, что где, когда, в какое время начнется контрнаступление – "этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт" и этой информацией владеют 3-5 человек. "Когда начнется, вы все это увидите", – анонсировал чиновник.

Отметим, накануне издания NYT в своей статье написало, что Украина не сообщает, сколько войск привлечет к контрнаступлению, "однако успех вряд ли гарантирован". Авторы материала отметили, что союзники медлили с отправкой оружия, и военным пришлось довольствоваться ускоренными курсами по тактике штурма.

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