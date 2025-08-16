- Дата публикации
Категория
Политика
В Сети появилось меню ужина Трампа и Путина: что будут есть во время исторической встречи
Пользователи соцсетей активно обсуждают меню официального ужина, который могут посетить Дональд Трамп и Владимир Путин.
В Сети опубликовали фотографию меню, которое, вероятно, подадут на официальном ужине во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Официального подтверждения меню пока нет.
Судя по фото, первое блюдо состоит из зеленой салатной смеси из заправки в виде шампанского винегрета и свежеиспеченного хлеба на закваске с розмариново-лимонным маслом.
На выбор гостям будут предлагать два основных блюда — филе миньон из бренди и соусом из зеленого перца или рыбу палтуса под названием "Олимпия".
Среди гарниров — нежное картофельное пюре со сливочным маслом и запеченная спаржа. На десерт — крем-брюле с мороженым.
Напомним, переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным проходят на американской военной базе Elmendorf-Richardson в штате Аляска, Анкоридж. Изменился формат встречи с главой России Владимиром Путиным на саммите в Аляске.
Во время встречи лидеры сошли с самолетов и поздравили друг друга на красной дорожке. Улыбающийся Трамп даже аплодировал российскому президенту, когда тот подошел к нему. Затем они пожали руки перед многочисленными камерами и делегациями.