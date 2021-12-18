В Сети появилось видео с Кивой в русской бане: чем занимался одиозный политик

В Сети появилось видео с Кивой в русской бане: чем занимался одиозный политик

Народный депутат от ОПЗЖ записал видеообращение, прикрывшись только полотенцем.

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива, фигурирующий в нескольких уголовных производствах, записал видеообращение, находясь в российской бане.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

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На снятых кадрах Кива намекает на употребление наркотиков представителями действующей власти и призывает "славян" заботиться о своем здоровье. На видео нардеп прикрыт только полотенцем и держит в руке дубовый веник.

Напомним, ранее народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива опубликовал видео, на котором он стреляет из автомата в мишень с портретом Степана Бандеры.

В общем, Илья Кива чаще всего среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов.

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