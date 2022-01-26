В Сети распространяют фото с якобы "российским" Харьковом: что произошло

В Сети распространяют фото с якобы "российским" Харьковом: что произошло

Досадная ситуация произошла в сюжете о ситуации вокруг Украины.

Вечером 25 января 2022 года в ряде пророссийских Telegram-каналов и на центральном государственном информационном агентстве России появилась информация о том, что CNN обозначил Харьков "российским городом".

Мол, в сюжете о ситуации вокруг Украины, который транслировался перед интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в течение 20 секунд в правом верхнем углу высвечивалась надпись "Харьков, Россия". Это, якобы, "отмечает, по мнению телеканала, место проведения учений ВС РФ". Ведущая Кристиана Аманпур после этого сюжета о российской агрессии начала общаться со Столтенбергом.

Breaking news: CNN cedes Kharkov (Kharkiv), Ukraine to Russia!



Well, at least on the map.



CNN geography strikes again!



pic.twitter.com/qmgFeGZTST — Nina Byzantina (@NinaByzantina) January 25, 2022

Добавим, что у Twitter ведущей именно этого видео нет, однако есть четыре видео ее общения со Столтенбергом.

На самом деле место проведения учений ВС России – Воронежская область, а источником видео служит Министерство обороны Российской Федерации и на видео CNN с аналогичным видео в другой программе с геолокацией все было хорошо, что и указано на соответствующем видео (в 4 минуте 52 секунды).

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае широкомасштабного вторжения Россия может оккупировать Харьков.

"Я скажу реально, если Россия решит усилить свою эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", — заявил Зеленский.

Президент Украины убежден, что России для этого только нужен повод.

Ранее в Госдепе США рассказали, что может стать стартом деэскалации ситуации на границе России и Украины.

Также президент США Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами стран-союзников в Европе, чтобы обсудить ситуацию безопасности в связи с российской агрессией вокруг Украины.

Напомним:

На фоне информации о возможном вторжении России, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что сегодня нет оснований для паники. ВСУ готовы дать отпор в случае агрессии. Данилов призвал украинцев сохранять спокойствие, а политиков не манипулировать этой темой.

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