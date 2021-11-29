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В Сети впервые появилась фотография супруги президента Туркменистана: фотофакт

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В Сети впервые появилась фотография супруги президента Туркменистана: фотофакт

Associated Press

Фотографию обнародовала в своем микроблоге в Twitter первая леди Турции Эмине Эрдоган.

В Сети впервые появилась фотография с супругой президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Огульгерек.

Фотографию обнародовала в своем микроблоге в Twitter первая леди Турции Эмине Эрдоган.

"Я хотела бы выразить благодарность президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и его драгоценной жене Огульгерек, которые показали нам традиционное туркменское гостеприимство во время нашего визита в Ашхабад", — написала она.

Habertürk со ссылкой на туркменские СМИ сообщило, что это первая официальная публикация фотографии, на которой изображена первая леди Туркменистана.

"Совместное фото, сделанное после ужина, организованного президентом Туркменистана в честь президента Реджепа Тайипа Эрдогана, широко освещалось в туркменской прессе, потому что это первое официальное фото первой леди Огульгерек Бердымухамедовой", — говорится в материале.

Указывается, что туркменский лидер часто выступал на телевидении со своими детьми и внуками, однако его жена обычно оставалась в тени.

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