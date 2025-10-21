Глава Кремля Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Реальные переговоры между Россией и Украиной только набирают обороты. Стороны имеют диаметрально противоположные позиции, а новые требования Кремля могут поставить под угрозу сам факт подписания соглашения.

Об этом сказал политолог, руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко в эфире «Эспрессо».

«Сейчас мы действительно стоим в полшага к миру, но эти „полшага шага“ могут растянуться на месяцы или годы, а могут и сократиться до двух недель. По состоянию на данный момент позиции сторон диаметрально противоположны. Путин настаивает: линия фронта не равна линии разграничения. Трамп, напротив, заявляет обратное», — отметил Денисенко.

Реклама

По словам политолога, новые требования со стороны Кремля могут подвергнуть угрозе сам факт подписания соглашения.

«В арсенале Путина сейчас появляются разные „хотелки“, которые могут фактически поставить под угрозу подписание мирного соглашения. Он может внезапно вытащить из рукава любые новые требования, скажем, требование к Украине полностью свернуть ракетную программу или что-то подобное, и тем самым сорвать договоренности. Итак, качели только вчера начались», — добавил Денисенко.

Напомним, руководитель центра политических студий «Доктрина» Ярослав Божко рассказал, чего на самом деле хочет Путин от новой встречи с Трампом.