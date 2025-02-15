В Швеции объяснили, что нужно для введения миротворцев в Украину

Ряд европейских стран уже непублично работает над планом введения миротворческих сил в Украину.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что перед тем, как вводить миротворческий контингент в Украину, необходимо иметь четкие гарантии его защиты в случае нападения.
Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Это легче сказать, чем сделать", — подчеркнул он.
Кристерссон также прокомментировал слова президента США о необходимости Европы взять ответственность после потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией.
Нет возможности просто оставить последствия соглашения странам Европейского Союза. Но, конечно, я не исключаю, что соглашение будет нуждаться в защите и со стороны ЕС”, – добавил он.
По данным Associated Press (AP), группа европейских стран уже тайно разрабатывает план введения миротворческих войск в Украину. Их цель – помочь обеспечить соблюдение условий любого будущего мирного урегулирования с Россией.
Министр обороны США Пит Гегсет подчеркнул, что европейские миротворцы не должны быть частью миссии НАТО.
А вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что не исключает возможности отправки американских военных в Украину, если Владимир Путин не согласится на мирное соглашение, гарантирующее долгосрочную независимость Украины.
Напомним, Британия, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею отправки миротворцев в Украину в случае прекращения огня. Однако Германия и ряд других государств выступают против.
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