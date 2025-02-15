В Швеции объяснили, что нужно для введения миротворцев в Украину

Ряд европейских стран уже непублично работает над планом введения миротворческих сил в Украину.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что перед тем, как вводить миротворческий контингент в Украину, необходимо иметь четкие гарантии его защиты в случае нападения.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это легче сказать, чем сделать", — подчеркнул он.

Кристерссон также прокомментировал слова президента США о необходимости Европы взять ответственность после потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией.

Нет возможности просто оставить последствия соглашения странам Европейского Союза. Но, конечно, я не исключаю, что соглашение будет нуждаться в защите и со стороны ЕС”, – добавил он.

По данным Associated Press (AP), группа европейских стран уже тайно разрабатывает план введения миротворческих войск в Украину. Их цель – помочь обеспечить соблюдение условий любого будущего мирного урегулирования с Россией.

Министр обороны США Пит Гегсет подчеркнул, что европейские миротворцы не должны быть частью миссии НАТО.

А вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что не исключает возможности отправки американских военных в Украину, если Владимир Путин не согласится на мирное соглашение, гарантирующее долгосрочную независимость Украины.

Напомним, Британия, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею отправки миротворцев в Украину в случае прекращения огня. Однако Германия и ряд других государств выступают против.

Читайте также: