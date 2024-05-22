В Швеции оценили, сколько лет нужно, чтобы догнать Россию в производстве оружия

В Швеции заявили, что стране понадобится около двух лет, чтобы добиться желаемой мощности для обеспечения Украины большим количеством боеприпасов.

Министр обороны Швеции Поль Джонсон заявил, что понадобится два года, чтобы достичь желаемой мощности для обеспечения Украины большим количеством боеприпасов и усиления собственной армии после того, как страна стала членом НАТО.

Об этом пишет Bloomberg.

Глава Минобороны Швеции наметил три цели: убедиться, что Украина победит в конфликте с Россией, интегрировать Швецию в Организацию Североатлантического договора и расширить вооруженные силы страны до уровня, которого не было со времен холодной войны в 1950-х годах.

Планы включают мобилизацию тысяч военнослужащих в армию, численность которой была сокращена с 37 бригад до двух.

Швеция уже удвоила военные расходы с 2020 года и планирует выделить 2,6% валового внутреннего продукта на оборону к 2030 году. В краткосрочной перспективе этого может быть недостаточно, чтобы противостоять противнику, ставящему ее экономику на военное положение.

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"Россия стала на ноги быстрее евроатлантического сообщества. Я ожидаю, что мы догоним, но я думаю, что понадобится год или два, пока мы не увидим полного эффекта", — сказал Джонсон, призывая западных союзников удвоить объемы закупок.

Северная страна предоставила Украине танки, боевые машины, артиллерийские системы, боеприпасы и другое оборудование, требующее замены. В то же время она стремится удовлетворить амбиции, включающие увеличение количества военных кораблей и подлодок в распоряжении шведского флота, а также значительное усиление способности отражать воздушные атаки.

Швеция также присоединилась к инициативе Германии по предоставлению Киеву дополнительных систем ПВО Patriot. Тем не менее, передача одной из четырех батарей Швеции сделает значительную пропасть в ее собственной защите, сказал Джонсон.

"Безусловно есть вещи, которые мы можем делать проще, быстрее и с меньшим влиянием на наши собственные возможности, чем система Patriot. Это ограниченный ресурс", — сказал Джонсон.

У Швеции нет общей границы с Россией. Несмотря на это, ее членство в НАТО жизненно важно для обороны альянса в регионе Балтийского моря. В потенциальном конфликте с Россией войска НАТО и оборудование, усиливающее прифронтовые государства, будут пересекать территорию Швеции, ее военно-морской флот будет иметь решающее значение для обеспечения морских перевозок, а контроль над островом Готланд будет необходим для доминирования в небе над регионом.

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"Мы пришли из эпохи, когда считалось, что у нас очень мало денег, но много времени. Сейчас у нас гораздо больше денег, но у нас меньше времени, потому что мы очень озабочены тем, что Россия восстановится и станет военной угрозой для всего альянса", — сказал Джонсон.

В этом ключе обеспечение Украины является неотложной задачей, а Швеция имеет дополнительное значение через оборонную промышленность, превосходящую ее вес.

"Нет другой 10-миллионной страны в мире, которая могла бы проектировать и строить истребители, подводные лодки, артиллерийские системы и боевые машины пехоты. Это для нас есть преимуществом также в наших стремлениях поддержать Украину", — сказал Джонсон.

Эта отрасль включает отечественных производителей оружия, таких как Saab AB, а также компании с иностранной собственностью, такие как BAE Systems Hagglunds AB, производящая бронированную боевую машину CV-90, и финско-норвежский производитель артиллерийских боеприпасов Nammo AS, который выпускает калибра, в которых крайне нуждается Украина.

Джонсон сказал, что правительство планирует утроить производство артиллерийских боеприпасов в течение следующих нескольких лет и что оно рассмотрит потенциальные нормативные изменения, которые могут способствовать наращиванию мощностей.

"Существует повышенное осознание вызова и повышенное чувство неотложности. Однако я ожидаю, что эффект от масштабирования будет больше в 2025 и 2026 годах", – сказал министр обороны Швеции.

"Это вызов, который сейчас ощущается по всей Европе, что у нас есть база оборонной промышленности, сформированная для ситуации мирного времени. Сейчас мы подвергаемся войне на истощение, которая на самом деле является войной складов, и поэтому мы наращиваем производство и обеспечиваем быстрый рост", — сказал Джонсон.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет контролировать Балтийское море. Для этого ему необходимо добиться контроля над островом Готланд. Поэтому Швеция сейчас вооружает остров для обеспечения его охраны.

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