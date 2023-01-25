В Швеции прокомментировали недовольство Турции по поводу членства в НАТО

Швеция находится на последних этапах переговоров с Турцией по поводу членства в НАТО.

Об этом в эфире телеканала СВС заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, — пишет Укринформ.

“Основа заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО изложена в трехстороннем меморандуме, подписанном на саммите Альянса в Мадриде в прошлом году. В нем содержатся определенные вопросы, с которыми нам нужно разобраться, и за прошедшие месяцы мы это последовательно делали. Теперь мы находимся очень близко к моменту, когда придет время турецкому парламенту начать процесс ратификации”, — заметил Билстрем.

Он считает, что Швеции и Финляндии обязательно следует выполнить высказанные в меморандуме обязательства, но в рамках конституции, законодательства и принципа верховенства права.

“Любые другие требования вне этих рамок выполнить будет невозможно. Турецкому правительству это объяснили очень четко”, – добавил министр.

Но он не стал прогнозировать, когда его страна обретет статус полноправного члена НАТО.

"Мы работаем над этим так быстро, как вообще возможно", — резюмировал глава шведского МИД.

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Недовольство Турции из-за ситуации в Швеции.

Напомним, что Анкара вызвала посла Швеции Стаффана Херрстрома из-за действий курдской организации Стокгольми. Во время акции возле мэрии было "повешено" чучело, которое символизировало турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана.

А вот публичное сожжение Корана в Стокгольме спровоцировало обострение между Турцией и Швецией. У посольства Турции ультраправый политик поджег экземпляр священной книги мусульман без помех со стороны местной полиции. В ответ в Стамбуле сожгли флаг Швеции.

Поэтому глава Турции Эрдоган отказал Швеции в помощи вступить в НАТО.

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