В Швеции сделали заявление о вступлении Украины в НАТО

Между тем, Трамп выразил сомнения относительно членства Украины в Альянсе.

Украина может стать членом Североатлантического альянса в будущем. Для этого необходимо выполнить все условия НАТО.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон перед встречей министров обороны стран-членов Альянса, сообщает Reuters.

"Я не думаю, что членство в НАТО как таковое будет исключено для Украины", – заявил Йонсон.

Отметим, что президент США Дональд Трамп считает маловероятным членство Украины в НАТО. Во время пресс-конференции в Овальном кабинете 12 февраля на вопрос о снятии вопроса членства Украины в НАТО с повестки дня, глава Белого дома ответил, что "он не против" и "не думает, что это практически".

Напомним, в Bild заявили, что "эту войну выиграет Путин". Итоги разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина указывают, что для Украины и Европы не будет места за столом переговоров об окончании войны.

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