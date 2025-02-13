В Швеции сделали заявление о вступлении Украины в НАТО

Между тем, Трамп выразил сомнения относительно членства Украины в Альянсе.
Украина может стать членом Североатлантического альянса в будущем. Для этого необходимо выполнить все условия НАТО.
Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон перед встречей министров обороны стран-членов Альянса, сообщает Reuters.
"Я не думаю, что членство в НАТО как таковое будет исключено для Украины", – заявил Йонсон.
Отметим, что президент США Дональд Трамп считает маловероятным членство Украины в НАТО. Во время пресс-конференции в Овальном кабинете 12 февраля на вопрос о снятии вопроса членства Украины в НАТО с повестки дня, глава Белого дома ответил, что "он не против" и "не думает, что это практически".
Напомним, в Bild заявили, что "эту войну выиграет Путин". Итоги разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина указывают, что для Украины и Европы не будет места за столом переговоров об окончании войны.
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