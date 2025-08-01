ЛГБТ / © Unsplash

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Украина должна урегулировать однополые партнерства в рамках евроинтеграции и предоставить ЛГБТК-сообществу полную правовую защиту.

Об этом он сообщил в Instagram.

«Сегодня я принял украинских ветеранов ЛГБТК-сообщества и RFSL в Sagerska. Рискуя своей жизнью на передовой и участвуя в сопротивлении другими способами, эти украинцы помогают защищать Украину. Но они также живые воплощение тех свободных ценностей, за которые борется Украина», — подчеркнул Кристерссон.

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Министр Швеции напомнил, что сегодня однополые пары не могут заключить брак или зарегистрировать партнерство в Украине.

«Полная правовая защита прав всех меньшинств, включая ЛГБТК-сообщество, является для нас важной частью приближения Украины к ЕС, и мы поддерживаем это. Как сильный сторонник Украины Швеция будет тщательно следить за выполнением этого», — добавил Кристерссон.

Напомним, американца Дерека Гаффмана, который весной 2025 года переехал с семьей в Россию, чтобы уберечь детей от «ЛГБТ-пропаганды» на Западе, мобилизовали в российскую армию и отправили воевать против Украины.

46-летний гражданин США, стремясь ускорить получение российского паспорта, заключил контракт с Минобороны РФ, рассчитывая на тыловую должность. Однако вместо этого его бросили на передовую как «пушечное мясо».

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