"В силу его исторической миссии": Назарбаеву сохранят часть полномочий

Назарбаеву пожизненно сохранят право выступать перед парламентом Казахстана.

Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на поправки в конституционный закон.

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Поправки в главный документ страны нижняя палата парламента мажилис направила в верхнюю палату – сенат.

"Первому президенту Казахстана Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов", — говорится в поправках.

Экс-президент также сможет входить в состав Конституционного совета республики. Впрочем, председательство в Совбезе будет принадлежать нынешнему президенту Касим-Жомарту Токаеву.

Следует отметить, что Назарбаев ушел в отставку с поста президента в 2019 году. Несмотря на это, он сохранял за собой должность председателя Совета безопасности страны. Впрочем, после начала протестов Токаев объявил отстранение Назарбаева от этой должности. Таким образом, он потерял последнюю должность, где имел не представительскую функцию.

Напомним, с начала января в Казахстане продолжались бурные протесты, переросшие в вооруженные стычки. Одним из их лозунгов стал "Дед, уходи", который адресован отцу Алии Нурсултану Назарбаеву. Экспрезидент ни разу с тех пор не являлся на люди. Впрочем, вроде бы поддерживает действия своего преемника президента Токаева, который для наведения порядка в стране пригласил в Казахстан войска ОДКБ — из России, Беларуси, Кыргызстана и Армении. 19 января в РФ заявили, что все войска ОДКБ покинули страну.

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