В Сирии иранские боевики атаковали американскую базу: подробности

Боевики, осуществившие ракетный обстрел военной базы на северо-востоке Сирии в районе Грин-Виллидж, где дислоцируются американские войска, в ответ нанесли США воздушный удар.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на спикера Пентагона Патрик Райдера.

По информации военного ведомства, за последние 24 часа было совершено две атаки. Во время последней – утром в пятницу – было выпущено не менее 10 ракет.

Считаются, что нападение совершили группы, лояльные иранскому Корпусу стражей исламской революции.

«В результате атаки никто не пострадал, никакого ущерба технике или сооружениям нанесено не было», – отметил спикер.

Одна из ракет не долетела до базы примерно на три мили, однако попала в жилой дом, нанеся значительные повреждения, а также незначительные ранения двум женщинам и двум детям.

Но во время предварительного удара в четверг погиб американский работник по контракту, также получили ранения пятеро военнослужащих США и еще один работник.

В ответ США нанесли по боевикам воздушные удары.

Райдер сказал: Мы продолжаем оценивать результаты наших ударов. Первые признаки свидетельствуют о том, что объекты уничтожены».

«Я не буду говорить о потенциальных предстоящих операциях, кроме того, что мы всегда оставляем за собой право на адекватный ответ», – добавил он.

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Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин пообщался с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху о риске военного сотрудничества Ирана и России.

Также сообщалось, что на фоне ядерной агрессии Ирана США и Израиль усиливают сотрудничество.

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