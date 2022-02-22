В Сирии признали решение Москвы о фейковой независимости ОРДЛО

В Сирии признали решение Москвы о фейковой независимости ОРДЛО

Сирийские власти заявили, что готовы сотрудничать с боевиками "ЛДНР".

Сирийский режим во главе с Башаром Ассадом признал "независимость" оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в МИД страны.

Кроме того, сирийские власти солидарны с "ЛДНР" и готовы сотрудничать с признанными Россией боевиками на Донбассе.

Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега поприветствовал решение российского президента Владимира Путина признать независимость отдельных районов Луганской и Донецкой областей, пишет Teletica. "Это решение, принятое президентом Путиным, открывает возможность того, что эта ситуация не будет иметь серьезного результата", — сказал Ортега.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также обратился в парламент РФ, чтобы признал "независимость" "ДНР" и "ЛНР".

22 февраля глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что "ЛНР" и "ДНР" будут признаны в пределах всей территории Донецкой и Луганской областей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.