В скандале между Украиной и Южной Кореей — новый виток: Сеул пошел на еще один шаг

Южная Корея идет на новые шаги / © Reuters

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Международное агентство помощи Южной Корее решило вернуть одного из двух своих сотрудников из Киева из соображений безопасности. В последние недели Киев подвергается все большим атакам российских беспилотников и ракет.

Об этом пишет Reuters .

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Южная Корея также оказалась втянутой в дипломатический конфликт с Украиной и отозвала своего посла после обвинений в нарушении соглашения о конфиденциальности передачи двух захваченных северокорейских солдат Сеулу.

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Решение Корейского агентства международного сотрудничества о репатриации сотрудника гуманитарной организации было принято после совещания по безопасности.

Оно ссылалось на чиновника агентства, не упоминавшего о споре о военнопленных. Другой сотрудник останется в Киеве.

Что известно о конфликте Сеула и Киева

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Украина отправила в Южную Корею двух северокорейских солдат, которых ВСУ взяли в плен во время боев на Курщине в январе 2025 года. Тогда Сеул обиделся на Зеленского .

Южнокорейская сторона обвинила Киев в нарушении тайного соглашения о конфиденциальности, которое, по данным СМИ, инициировала сама Украина из-за опасений внутренней критики за отказ от обмена этих пленных на украинских военных.

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Администрация президента Южной Кореи и глава МИД Чо Хен заявили, что одностороннее разглашение информации подрывает доверие между странами, а полученные от главы МИД Украины Андрея Сибиги извинения недостаточны . В связи с этим Сеул требует официальных объяснений и рассматривает возможность принятия решительных ответных мер.

Впоследствии Южная Корея приняла решение отозвать своего посла . В то же время официальный представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи Пак Ду Сун заявил, что Сеул в дальнейшем будет поддерживать Украину «как ответственный член международного сообщества», а спор с Киевом будет рассматривать отдельно от вопросов помощи.

Южная Корея требует от Украины признать договоренность о конфиденциальности и публично извиниться. Украинская сторона отрицает это. Кроме того, Сеул идет на новые шаги и отзывает часть дипломатов из Украины.

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