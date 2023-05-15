В скором времени Франция оснастит несколько украинских батальонов десятками бронированных машин и легких танков

В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC.

Об этом говорится в заявлении президентов Украины и Французской Республикиво время встречи в Париже, обнародованной на сайте главы государства.

Президенты Украины и Франции в очередной раз заявили о своем однозначном осуждении длительной военной агрессии России против Украины. Украина продемонстрировала чрезвычайную решительность в осуществлении своего неотъемлемого права на самооборону от этого непровоцированного и неоправданного нападения. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Франция и Украина отдельно призывают Россию выйти из Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), безответственный захват и милитаризация которой российскими вооруженными силами создают серьезную угрозу.

«Франция остается непоколебимой в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Франция высоко оценивает решительность и мужество украинского народа и Вооруженных сил и признает их значительный вклад в безопасность Европейского континента и за его пределами. Франция будет продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько потребуется – индивидуально и через международное сотрудничество в рамках Европейского Союза, НАТО, ООН и других форматах», — говорится в заявлении.

Защищая безопасность Европейского континента, Франция, Украина и другие партнеры также защищают основанный на правилах международный порядок.

Военная поддержка, которую оказывает Франция с начала войны, чтобы дать Украине защитить себя, продолжится, поскольку готовятся новые военные пакеты с постоянным учетом наиболее насущных и неотложных потребностей Украины для укрепления ее обороноспособности. Франция стремится обеспечить полную мощь во всех областях.

Франция сосредотачивает свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы оградить ее население от ударов России. Кроме национального вклада, Французская Республика активно участвует в мероприятиях Европейского Союза и НАТО по военной помощи Украине и подготовке украинских военных.

Кроме военной помощи, Французская Республика предоставила Украине гражданскую помощь, включая финансовую, гуманитарную и экстренную поддержку. Франция передала в Украину две передвижные лаборатории ДНК для усиления способности Украины расследовать военные преступления. Эта помощь будет и дальше расти.

Французская Республика поддерживает инициативу Украины по справедливому и устойчивому миру, основанному на суверенитете и территориальной целостности Украины. Украинская формула мира включает в себя ряд важных положений, над многими из которых Франция уже работает. Франция выражает свою поддержку украинской формуле мира и готова сотрудничать с Украиной для обеспечения как можно более широкого международного участия в Глобальном саммите мира, который будет созван в ближайшие месяцы на основе положений украинской формулы мира и других возможных добропорядочных предложений.

Европейские визиты Зеленского: подробности

13 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский открыл европейское турне. Первыми украинского лидера "поздравили" истребители итальянских военно-воздушных сил, взявшие самолет президента Украины под свое сопровождение.

14 мая Зеленский был с официальным визитом в Германии, где встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

С иностранными лидерами Владимир Зеленский обсудил вооружение и вопрос о передаче Украине западных истребителей. Также в Германии украинского лидера наградили премией Карла Великого.

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