Василий Боднар

Реклама

Украина в режиме реального времени передает Польше сведения о воздушных угрозах России.

Об этом посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил в интервью RMF FM.

Реклама

Так он ответил на вопрос, информировала ли Украина Варшаву о российских ракетах, пересевших 20 ноября польскую границу.

Реклама

По словам дипломата, обмен данными между странами происходит непрерывно.

«Между нами постоянно происходит обмен информацией», — подчеркнул Боднар.

Он добавил, что военные двух государств постоянно контактируют, а польскую сторону предупреждают о всех имеющихся угрозах.

Также посол подтвердил, что Варшава обратилась к союзникам с предложением сбивать российские ракеты и беспилотники прямо над Украиной.

Реклама

«Сейчас этот вопрос рассматривают в столицах. Надеюсь, что решение будет принято. В скором времени узнаем», — отметил Боднар.

По мнению дипломата, поддержка этой инициативы со стороны НАТО позволила бы перехватывать российские ракеты и дроны, направляющиеся в направлении Польши, еще до того, как они пересекут границу.

Такой шаг, считает Боднар, укрепил бы безопасность западных областей Украины и в то же время снизил риски для Польши.

Ранее сообщалось, что Варшава вынесла на рассмотрение союзников вопрос о перехвате ракет РФ еще в небе над Украиной, если они летят в направлении НАТО.

Реклама

Мы ранее информировали, что в Польше хотят запретить полеты на востоке страны, после того как там упали российские ракеты.

Новости партнеров