- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 1 мин
«В скором времени узнаем»: посол Украины сделал заявление о возможном перехвате российских ракет Польшей
Польская сторона также включена в общую систему наблюдения за воздушным пространством.
Украина в режиме реального времени передает Польше сведения о воздушных угрозах России.
Об этом посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил в интервью RMF FM.
Так он ответил на вопрос, информировала ли Украина Варшаву о российских ракетах, пересевших 20 ноября польскую границу.
По словам дипломата, обмен данными между странами происходит непрерывно.
«Между нами постоянно происходит обмен информацией», — подчеркнул Боднар.
Он добавил, что военные двух государств постоянно контактируют, а польскую сторону предупреждают о всех имеющихся угрозах.
Также посол подтвердил, что Варшава обратилась к союзникам с предложением сбивать российские ракеты и беспилотники прямо над Украиной.
«Сейчас этот вопрос рассматривают в столицах. Надеюсь, что решение будет принято. В скором времени узнаем», — отметил Боднар.
По мнению дипломата, поддержка этой инициативы со стороны НАТО позволила бы перехватывать российские ракеты и дроны, направляющиеся в направлении Польши, еще до того, как они пересекут границу.
Такой шаг, считает Боднар, укрепил бы безопасность западных областей Украины и в то же время снизил риски для Польши.
Ранее сообщалось, что Варшава вынесла на рассмотрение союзников вопрос о перехвате ракет РФ еще в небе над Украиной, если они летят в направлении НАТО.
Мы ранее информировали, что в Польше хотят запретить полеты на востоке страны, после того как там упали российские ракеты.