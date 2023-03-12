Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В скором времени в Украине появится база военных преступников: детали

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
228
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В скором времени в Украине появится база военных преступников: детали

Фото: Facebook/Луганская областная военно-гражданская администрация

В ближайшее время будет готова база военных преступников, которой МВД поделится с другими странами.

Об этом заявил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонской Республики в Украине Каймо Кууском.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также во время мероприятия стороны обсудили усиление Сил обороны страны благодаря формированию «Гвардии наступления», реабилитации раненых работников и служащих, а также формированию среды безопасности в Украине.

В первую очередь глава МВД выразил свою благодарность эстонской стороне за всестороннюю поддержку:

«Благодарю вас за то, что вы с нами с начала войны. Сегодня перед Украиной стоят те же задачи, что и год назад. В первую очередь вместе мы должны сделать все, чтобы победа как можно скорее приблизилась».

Напомним, что МИД Украины призывает прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать расстрел россиянами украинского военного.

Читайте также:

Варварские атаки Москвы: военное преступление против украинцев - резкая реакция Европы, США, ООН

Варварские атаки Москвы: военное преступление против украинцев - резкая реакция Европы, США, ООН

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
228
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация