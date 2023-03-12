В скором времени в Украине появится база военных преступников: детали

В ближайшее время будет готова база военных преступников, которой МВД поделится с другими странами.

Об этом заявил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонской Республики в Украине Каймо Кууском.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также во время мероприятия стороны обсудили усиление Сил обороны страны благодаря формированию «Гвардии наступления», реабилитации раненых работников и служащих, а также формированию среды безопасности в Украине.

В первую очередь глава МВД выразил свою благодарность эстонской стороне за всестороннюю поддержку:



«Благодарю вас за то, что вы с нами с начала войны. Сегодня перед Украиной стоят те же задачи, что и год назад. В первую очередь вместе мы должны сделать все, чтобы победа как можно скорее приблизилась».

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Напомним, что МИД Украины призывает прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать расстрел россиянами украинского военного.

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