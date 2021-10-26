В следующем году «Большая стройка» в Закарпатье станет еще активнее – Зеленский

В следующем году «Большая стройка» в Закарпатье станет еще активнее – Зеленский

Национальная программа «Большая стройка», которая уже достигла значительных успехов в обновлении инфраструктуры Закарпатской области, со следующего года станет еще более активной.

Об этом заявил в Facebook Президент Владимир Зеленский, подводя итоги двух лет работы "Большого строительства" в регионе. «Это область, граничащая с четырьмя странами Евросоюза. Мультикультурный регион, где общаются на многих языках и исповедуют разные конфессии. Область, где расположена самая высокая точка Украины и географический центр Европы. Также продолжается и в следующем году будет еще активнее наша программа "Большая стройка", — отметил глава государства.

Так, за два года за программы Президента на Закарпатье удалось построить и модернизировать 46 лечебных учреждений и 13 школ и садиков.

Кроме того, было восстановлено или построено 562 км дорог. "Это край, где расположен географический центр Европы и который имеет потенциал, чтобы стать еще и ее инфраструктурным центром", — резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что одной из задач программы "Большое строительство" является восстановление инфраструктуры приграничных областей. По его словам, это увеличит транзитный потенциал Украины, а также оградит эти регионы от влияния других государств.

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