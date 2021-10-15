"В следующем году будет поздравлять вся Рада": Кива отличился новым скандальным заявлением о Путине

"В следующем году будет поздравлять вся Рада": Кива отличился новым скандальным заявлением о Путине

Нардеп считает, что нужно со страной-агрессором "садиться за стол переговоров и искать точки соприкосновения".

Скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива попытался объяснить, почему поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и назвал его "великим правителем".

Об этом Кива рассказал в эфире телеканала " Украина 24 ".

"Я считаю, что этот человек записан в историю как мировой правитель, который на сегодняшний день диктует миру свои правила. И это может действительно вызвать уважение. Я являюсь политиком и должен рассуждать стратегически", — сказал он.

Нардеп назвал страну-агрессора "одним из крупнейших экономических партнеров Украины" и поэтому с ней "завтра нужно садиться за стол переговоров и искать точки соприкосновения".

Кива убежден, что "в следующем году Путина поздравлять вся Верховная Рада". По его словам, фракция ОПЗЖ не возражала против таких скандальных заявлений.

Напомним, 7 октября Кива поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с 69-летием. Нардеп назвал Путина "лидером нации и дружественного нам народа". Такое скандальное заявление вызвало общественный резнанс.

Украинские бойцы ответили нардепу Киве на его приветствие Путину и назвали его "наркоманский животным". "УДАР" призвал Верховную Раду, СНБО и СБУ привлечь Киву к ответственности за государственную измену.

Отметим, что нардеп не впервые выражает поздравления в адрес РФ. В сентябре он поздравил путинскую партию с победой на "выборах", проведение которых в оккупированном Крыму ни Украина, ни ЕС и США не признают.

Напомним, что Илья Кива чаще всего среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов:

Очередное побоище в стенах Верховной Рады: Илья Кива против Николая Тищенко — "Секретные материалы"

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