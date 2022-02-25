"В следующий раз я попробую подвинуть график войны": Зеленский пристыдил премьера Италии

Президент пояснил, что в Украине ведутся тяжелые бои.

Президент Украины Владимир Зеленский должен был утром 25 февраля провести телефонный разговор с премьером Италии Марио Драги, однако не смог этого сделать в оговоренное время из-за военных действий.

Судя по сообщению президента в Сети, итальянский премьер был недоволен, за что Зеленский его пристыдил.

"Сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю были тяжелые бои. Погибали люди. В следующий раз я попытаюсь подвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги в конкретное время. А Украина тем временем продолжает бороться за своих людей", – говорится в сообщении украинского лидера.