В Словакии пригрозили не поставлять Украине электроэнергию: в чем причина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ситуации с транзитом российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Об этом сообщает Aktuality.sk.

Поводом для такой реакции стала информация о якобы завершении ремонта нефтепровода «Дружба», которым Словакия обеспечивается российским сырьем, но, по мнению политика, украинская сторона не желает возобновлять транзит нефти через свою территорию.

«Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что ему это не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставки электроэнергии», — заявил политик.

Роберт Фицо заявил, что намерен обсудить этот вопрос с Еврокомиссией, поскольку предыдущие попытки Словакии и Венгрии наладить поставки через Хорватию завершились отказом Загреба из соображений солидарности с Киевом.

В свою очередь, энергетический эксперт Владимир Омельченко для РБК-Украины заявил, что считает угрозы словацкого премьера неправомерными. Словакия подчиняется правилам ЕС и не может самостоятельно перекрыть межгосударственные перетоки электричества.

По мнению эксперта, ситуация вокруг Дружбы является спланированной акцией Москвы для поддержки лояльных к ней европейских лидеров и создания трудностей для украинской энергосистемы.

«Это гибридная спецоперация России, которая стремится сохранить в должности Орбана и создать большие трудности для импорта электрической энергии в Украину, потому что это критический импорт», — подчеркнул Омельченко.

В Брюсселе подтвердили, что держат ситуацию на контроле. Представительница Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен сообщила, что Евросоюз находится в постоянном контакте с Киевом о состоянии нефтепровода. Она подчеркнула, что у Венгрии и Словакии есть 90-дневные резервные запасы топлива, поэтому немедленной угрозы их безопасности нет. Кроме того, исполнительные власти ЕС готовы задействовать координационную группу для поиска альтернативных путей поставки нефти в случае необходимости.

Что известно о нефтепроводе «Дружба»

Напомним, 27 января, российские войска совершили атаку на объект инфраструктуры нефтепровода «Дружба» в городе Броды Львовской области.

Это поражение не является первым случаем атаки на объекты украинской нефтетранспортной инфраструктуры. Враг целенаправленно выбирает целями объекты нефтетранспортной системы Украины.

В Венгрии заявили, что не будут экспортировать в Украину дизальное топливо, пока не возобновится транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Ранее мы писали, что Еврокомиссия требует от Украины четкого графика ремонта нефтепровода, поврежденного в начале года в результате российской атаки. Речь идет о участке магистрали «Дружба», по которому транспортируется российская нефть в страны ЕС.