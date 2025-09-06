ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

В Словакии раскритиковали Фицо по умолчанию об агрессии РФ

Словацкая оппозиция заявила, что премьер Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским не решился осудить агрессию России.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Роберт Фицо

Роберт Фицо / © Facebook Роберта Фицо

Глава словацкой оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» подверг критике премьера Роберта Фицо за его позицию во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

Об этом заявил член президиума «Прогрессивной Словакии» Иван Корчок в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Корчок отметил, что сам факт переговоров между Фицо и Зеленским является положительным.

«Словакии вредит игнорирование президента соседней страны, которая защищается от российской агрессии», — сказал он.

Впрочем, политик подчеркнул, что премьер продемонстрировал слабость, поскольку даже рядом с Зеленским не осудил действия Москвы.

Но даже рядом с президентом Зеленским он не нашел в себе смелости четко осудить российскую агрессию и поддержать территориальную целостность Украины. Позор и слабость», — заявил Корчок.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг слухи о том, что диктатор Путин в Китае убеждал его устроить энергетическую блокаду Украины.

Мы ранее информировали, что Владимир Зеленский заявил, что Словакия будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз и не останется в стороне от приближения мира и обеспечения безопасности.

