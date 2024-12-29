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В Словакии сделали возмутительное заявление об отказе Украины от части территории: детали

В Словакии сделали возмутительное заявление об отказе Украины от части территории: детали

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк. / Фото: Associated Press

Вроде бы Братислава очень хочет, чтобы война закончилась.

Реальность на местах показывает, что якобы Украине придется отказаться от части своих земель.

Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк в эфире дискуссионной программы V politike, сообщает TASR.

Калиняка высказался о том, что, мол, в интересах Словакии, чтобы война немедленно закончилась, а между двумя воюющими сторонами установилось перемирие с последующими мирными переговорами. По его словам, важно то, какую форму приобретет послевоенная Украина.

"Вполне вероятно, что Украина не осознает того факта, что она никогда не сможет разместиться между Германией и Швейцарией, но всегда будет разделять свою самую большую границу с Российской Федерацией. Нельзя спорить, кто здесь агрессор, потому что Россия перешла все границы, правила и нарушила международное право, но необходимо уделять такое же внимание и тому, что происходит в других частях света, и применять те же стандарты ко всем остальным споров", — высказался Калиняк.

Напомним, неделю назад премьер Словакии Роберт Фицо встретился в Москве с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Словацкий политик подчеркнул, что его встреча была ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского о прекращении "любого транзита газа" через Украину и санкций против ядерной программы РФ.

Кроме того, диктатор Владимир Путин выразил мнение, что Словакия может стать площадкой для мирных переговоров, потому что, мол, занимает "нейтральную позицию" в отношении войны. Впрочем, Украина напомнила Братиславе о Формуле мира.

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