Реальность на местах показывает, что якобы Украине придется отказаться от части своих земель.

Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк в эфире дискуссионной программы V politike, сообщает TASR.

Калиняка высказался о том, что, мол, в интересах Словакии, чтобы война немедленно закончилась, а между двумя воюющими сторонами установилось перемирие с последующими мирными переговорами. По его словам, важно то, какую форму приобретет послевоенная Украина.

"Вполне вероятно, что Украина не осознает того факта, что она никогда не сможет разместиться между Германией и Швейцарией, но всегда будет разделять свою самую большую границу с Российской Федерацией. Нельзя спорить, кто здесь агрессор, потому что Россия перешла все границы, правила и нарушила международное право, но необходимо уделять такое же внимание и тому, что происходит в других частях света, и применять те же стандарты ко всем остальным споров", — высказался Калиняк.

Напомним, неделю назад премьер Словакии Роберт Фицо встретился в Москве с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Словацкий политик подчеркнул, что его встреча была ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского о прекращении "любого транзита газа" через Украину и санкций против ядерной программы РФ.

Кроме того, диктатор Владимир Путин выразил мнение, что Словакия может стать площадкой для мирных переговоров, потому что, мол, занимает "нейтральную позицию" в отношении войны. Впрочем, Украина напомнила Братиславе о Формуле мира.

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