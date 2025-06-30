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В Словакии заявили, что России нужно простить: Сибига отреагировал
Бланарь считает, что России можно "простить все случившееся". Киев не согласен с этим заявлением.
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига осудил заявление словацкого коллеги Юрия Бланара о том, что, мол, Запад должен "простить" Россию.
Об этом глава МИД Украины написал в Сети Х.
Сибига подчеркнул, что "чувство безнаказанности России является коренной причиной ее преступлений".
"Наивно ожидать, что преступник перестанет совершать преступления, если его простят, а не накажут. Россия ударит и по другой щеке", – заявил украинский министр.
По словам Сибиги, те, "кто не потерял никого в этой войне, не имеют права делать такие заявления".
Заявление Бланара
Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что развязывание войны невозможно без диалога с Россией, и призвал к поиску путей сотрудничества с Москвой. Он также добавил, что западные страны должны найти способ сотрудничества с Россией, и "может даже простить все, что произошло".
"Вернемся к соблюдению международного права и ищем пути коммуникации с Российской Федерацией", - сказал глава МИД Словакии.