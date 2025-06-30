В Словакии заявили, что России нужно простить: Сибига отреагировал

Андрей Сибига. / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

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Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига осудил заявление словацкого коллеги Юрия Бланара о том, что, мол, Запад должен "простить" Россию.

Об этом глава МИД Украины написал в Сети Х.

Сибига подчеркнул, что "чувство безнаказанности России является коренной причиной ее преступлений".

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"Наивно ожидать, что преступник перестанет совершать преступления, если его простят, а не накажут. Россия ударит и по другой щеке", – заявил украинский министр.

По словам Сибиги, те, "кто не потерял никого в этой войне, не имеют права делать такие заявления".

Заявление Бланара

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что развязывание войны невозможно без диалога с Россией, и призвал к поиску путей сотрудничества с Москвой. Он также добавил, что западные страны должны найти способ сотрудничества с Россией, и "может даже простить все, что произошло".

"Вернемся к соблюдению международного права и ищем пути коммуникации с Российской Федерацией", - сказал глава МИД Словакии.

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Дата публикации 23:09, 27.06.25 Количество просмотров 18 Изменение позиции Трампа, последствия войны Израиля-Ирана. Мосейчук. Сухенко. Пятница