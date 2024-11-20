В Словении во время визита Зеленской мужчина устроил провокацию, выкрикнув "Россия победит": подробности

Во время визита первой леди Елены Зеленской в Национальную и университетскую библиотеку в Любляне 19 ноября мужчина устроил провокацию, выкрикивая пророссийские лозунги.

Об этом сообщает издание 24UR.

Елену Зеленскую в Словению пригласил муж президентки страны Алеш Мусар. Первая леди Украины приехала в Национальную и университетскую библиотеку в Любляне, чтобы передать книги украинских авторов. Однако у здания произошел инцидент: мужчина выкрикнул по-английски: "Остановите войну как можно раньше!"

Первая леди ответила на это: "Ладно, ну это остановите". Когда она продолжила свой путь, мужчина воскликнул: "Россия победит, вы это знаете".

Как сообщили в управлении полиции Любляны, на месте происшествия правоохранители установили личность мужчины.

"На месте происшествия полицейские установили личность мужчины. Инцидент никому не угрожал. Полиция была проинформирована о протесте и приняла определенные оперативные меры в связи с этим", — рассказали в управлении полиции Любляны.

Еще до приезда Зеленской в Словению пророссийские активисты через соцсети призвали к протесту против нее возле факультета социальных наук Люблинского университета, где она должна была выступать. Однако после оглашения протеста ее выступление было отменено.

Инцидент также прокомментировал премьер-министр Словении Роберт Голоб, подчеркнув, что "такое поведение неприемлемо в современном обществе".

Напомним, Олега Зеленская на встрече с президентшей Словении Наташей Пирц Мусар предстала в брючном костюме трендового цвета бургунде. В наряде подобного оттенка была и госпожа Мусар.