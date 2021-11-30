В случае необходимости в Латвию могут быстро отправить более 40 тысяч солдат НАТО - Столтенберг

В случае необходимости в Латвию могут быстро отправить более 40 тысяч солдат НАТО - Столтенберг

НАТО обеспечит присутствие войск союзников в балтийском регионе, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации на границах Латвии, Литвы и Польши.

В случае необходимости в Латвию можно будет в короткие сроки отправить более 40 000 солдат.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи в Риге с латвийским президентом Эгилом Левитсом, - пишет "Интерфакс".

"Мы последовательно осуществляем наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны. Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение любой угрозы для союзников, особенно на восточном фланге альянса - в балтийском регионе", - подчеркнул Столтенберг.

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НАТО обеспечит присутствие войск союзников в балтийском регионе, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации на границах Латвии, Литвы и Польши.

Стоит отметить, что Украина начала специальную пограничную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью недопущения миграционного кризиса.

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